Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Bu Zatın Meselesi Üzüm Yemek Değil Bağcıyı Dövmek"
24 dakika önce
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntül Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti.
- Miting alanından ve vatandaşlardan görüntül
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANTALYA - Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da partisince düzenlenen mitingde vatandaşlara hitap etti. (6)
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 09:09 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 18 Mart Mesajı: Özgürlüğümüzden Taviz Vermeyeceğiz
Yeni Zelanda'daki Cami Saldırısında Yaralanan Mustafa Boztaş'ın Çektiği Görüntüler Ortaya Çıktı
Maltepe'de Eyt Mitingi Düzenlendi
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İstanbul-İzmir Otoyol Projemizi Bu Yıl Bitiriyoruz