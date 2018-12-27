Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Demek Ki Bu Zatın Kafasında Başka Bir Demokrasi Tarifi...
1 saat önce
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi 49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı.
- Cumhurbaşkanlığı Külliyesi
49. Muhtarlar Toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın muhtarlara hitabı ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen 49. Muhtarlar Toplantısı'na katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Kılıçdaroğlu
) Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy
Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor."
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Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:50 Kaynak: AA
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