Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (2)

"Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknoloji topraksız seralar ve jeotermal enerji ile ısıtmalı sebze kurutma tesislerini de kuracağız.Jeotermal kaynak kullanılarak ısıtılacak bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin liradan 4 bin liraya düşecek bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz"

"Bay Kemal diyor ya, 'Domates yok.' Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al

Recep Tayyip Erdoğan, İzmir, Kiraz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ı yanlış anlayan Tatlıses'in anısı alandakileri güldürdü
Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki yeni halıyı tanıttı: Yerli ve milli Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'den müjdeyi verdi: Süs bitkileri eğitim merkezini süratle kuracağız Son dakika: Muharrem İnce'den Rahmi Turan'a sert sözler: Yargı önünde hesaplaşacağız

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.11.2019 03:34:35. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]