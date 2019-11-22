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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti.
Haber Yayın Tarihi: 22.11.2019 08:47 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İzmir'in Kiraz ilçesinde vatandaşlara hitap etti. (2)
"Her biri minimum 25 dekar olan ileri teknoloji topraksız seralar ve jeotermal enerji ile ısıtmalı sebze kurutma tesislerini de kuracağız.Jeotermal kaynak kullanılarak ısıtılacak bu seralarda ısıtma maliyeti dekardan yıllık 16 bin liradan 4 bin liraya düşecek bin dekara sera kurduğumuzda yılda 40 milyon kilogram domates elde edeceğiz"
"Bay Kemal diyor ya, 'Domates yok.' Gel bundan sonra Kiraz'dan domatesini al"
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