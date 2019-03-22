Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Girdiğin Bütün Seçimleri Kaybettin.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Girdiğin Bütün Seçimleri Kaybettin.

1 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Konya Kılıçarslan Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak vatandaşlara hitap etti. (4)

"Özellikle CHP'ye gönül verenlere sesleniyorum. Böyle bir adamın genel başkanlığında siz daha ne kadar buraya oy vereceksiniz? İslam dünyasından kaynaklanan terör diyor. Bunu Batı'ya anlatamadık bugüne kadar. Demek ki sana da anlatamamışız"

"(Kılıçdaroğlu) Girdiğin bütün seçimleri kaybettin. Allah'ın izniyle bu seçimi de kaybedeceksin"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.03.2019 04:41 Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel
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