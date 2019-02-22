Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Her Seçimi Kaybediyor, Koltuğa Acayip Yapışmış.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "(Kılıçdaroğlu
) Her seçimi kaybediyor, koltuğa acayip yapışmış. Dünyanın hiçbir yerinde, hiçbir siyasetçi o kadar mağlubiyetten sonra bu kadar koltukta durmaz."
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Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 04:00 Kaynak: AA
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