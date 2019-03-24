Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam Dünyasından Kaynaklanan Terör' Diyemezsin Arkadaş,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam Dünyasından Kaynaklanan Terör' Diyemezsin Arkadaş,...

9 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:34 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Yenikapı Mitingindeki Kalabalık Binali Yıldırım'ı Mest Etti: Harikasınız! Yenikapı Mitinginde Konuşan Erdoğan, Alandaki Kişi Sayısını Açıkladı Erdoğan: 'Döviz Toplayın' Diyenler Seçimden Sonra Bedelini Ödeyecek Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul İçin Yapılacakları Tek Tek Sıraladı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.3.2019 21:43:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam Dünyasından Kaynaklanan Terör' Diyemezsin Arkadaş,...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]