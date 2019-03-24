Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam Dünyasından Kaynaklanan Terör' Diyemezsin Arkadaş,...
9 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) 'İslam dünyasından kaynaklanan terör' diyemezsin arkadaş, haddini bil. O zaman sen, kendinden şüphe etmen lazım."
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Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 09:34 Kaynak: AA
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