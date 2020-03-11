Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: '(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok"

6 saat önce

-Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması -Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kürsüdeki konuşması

-Sinevizyon gösterimi ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısı'nda konuştu. (3)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Kaç tane gözlem kulesi olduğundan haberi yok

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.03.2020 11:56 Kaynak: AA
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