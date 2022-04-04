Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı

04.04.2022 13:38
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası atı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası atı.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun 22 Mart 2022 tarihinde TBMM Grup Toplantısı'ndaki konuşması ve sosyal medya hesabındaki paylaşımları nedeniyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kişilik haklarına saldırıda bulunduğu ifade edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, Kılıçdaroğlu hakkında 'ihtiyati tedbir'e de başvurulduğunu ve Erdoğan'ın kişilik haklarına yönelik saldırıların önlenmesi ve bu hakların korunması amacıyla Kılıçdaroğlu'nun söz konusu ifadeleri kullanmasının tedbiren durdurulmasını istediklerini açıkladı. Ankara 16. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin 1 Nisan tarihli ara kararı ile ihtiyati tedbir talebinin kabulünün ardından TMK'nın 24. ve 25. maddeler çerçevesinde kullanılan ifadeler nedeniyle Kılıçdaroğlu'nun daha dikkatli olması yönünde ihtiyati tedbiren uyarılmasına karar verildiğini belirtti.

(Engin Yağcı/ İHA)

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3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na 1 milyon TL'lik tazminat davası açtı - Son Dakika


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