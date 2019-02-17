Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Bütün Davaları Kazanıyorum.
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum.
Cumhurbaşkanı Erdoğan
: "( Kılıçdaroğlu
'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir."
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Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:00 Kaynak: AA
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