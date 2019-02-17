Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Bütün Davaları Kazanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Bütün Davaları Kazanıyorum.

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "( Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 03:00 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan'ın Duyurduğu Muhtaç Ailelere Elektrik Tüketim Desteğinin Haftaya Başlaması Bekleniyor Süleyman Soylu'dan HDP Eşbaşkanı Sezai Temelli'ye: Suratında Meymenet Yok

Dilenerek Topladıkları Parayla 3 Araba Aldılar, Noterde Kameralara Yakalandılar Binali Yıldırım, Kadıköy Barlar Sokağı'ndan Geçti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 16:18:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Bütün Davaları Kazanıyorum.
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]