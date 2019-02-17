Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Mehmetçik Vakfımıza Onu Hibe Edeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na Açtığı Davalar) Mehmetçik Vakfımıza Onu Hibe Edeceğiz"

6 dakika önce

- Alandan görüntü Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
- Alandan görüntü
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması AFYONKARAHİSAR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afyonkarahisar'da toplu açılış törenine katıldı.(3)
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Biz CHP gibi 3-5 fazla oy almak için Pensilvanya'daki o şarlatana, Kandil'deki terör ağalarına taşeronluk yapmıyoruz."

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'na açtığı davalar) Bütün davaları kazanıyorum. Biliyorsunuz birisinden 1,5 milyon, birisinden 1 milyon. İnşallah şimdi onları aldıktan sonra da hemen Mehmetçik Vakfımıza onu hibe edeceğiz. Çünkü Bay Kemal benim Mehmetçik'imi hep küçümsemiştir."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.02.2019 04:00 Kaynak: AA

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