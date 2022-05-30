Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'na sert sözlerle yüklendi: Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyettir

30.05.2022 15:56

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bürokratlara yönelik yaptığı paylaşımı hakkında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Kamudaki insanları tehdit etmek faşist ve darbeci zihniyetin yansımasından başka bir şey değildir." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sayıştay'ın 160. Kuruluş Yıl Dönümü Programı'nda konuştu. CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz günlerde bürokratlara yönelik yaptığı paylaşıma da değinen Erdoğan, sert tepki gösterdi.

KILIÇDAROĞLU'NA GÖNDERME

Cumhurbaşkanı, "Biz birilerinin sürekli yaptığı gibi tüm kamu görevlilerini tehdit ederek kendi siyasetçimize alan açmaya çalışmadık. Biz devlet geleneğine aykırı bir söz söylememeye dikkat ediyoruz. Kamu görevlilerini tehdit etmek ve mevcut iktidara karşı kışkırtmak faşist ve darbeci zihniyetten başka bir şey değildir." dedi.

"SAYIŞTAY'IN DENETİM ALANINI GENİŞLETTİK"

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü: "Sayıştay hiçbir kamu kurumunun rakibi veya ikamesi değildir. Burası kendisi doğrudan hesap soran değil hesap sorulmadan önce çalışmaları yürüten bir kurumdur. Milletimizin kamu kaynaklarının nasıl harcandığı en doğru şekilde takip edebilmesini temin ettik. Sayıştay'ın denetim alanını genişlettik. Bizim denetimden kaçmadığımızın en büyük kanıtı yaptığımız tüm değişikliklerdir. Sayıştay'ın imkanlarını artırmayı sürdürdük. Türkiye'nin demokrasi ve kalkınma sürecinde geçtiğimiz 20 yılda bir asırlık yol kat ettik. Dünyanın pek çok yerinde bu kadar kısa sürede devasa atılımları nasıl gerçekleştirdiğimizi soruyorlar.

"BİZ İŞİMİZE BAKACAĞIZ"

Sayıştay'ın icracı kurumlardaki denetimleri sadece açık arama olarak yapmaması gerektiğini düşünüyorum. Yardım edici bir anlayışla denetim faaliyetleri yürütülmeli. Olumsuz örneklerin çıktığını görüyorum. Biz işimize bakacağız, ülkemize hangi hizmetleri kazandırabileceğimizin gayretleri içerisinde olacağız. Türkiye'yi hedeflerine ulaştıracak adımları atmak istiyoruz. Sayıştay'ımızın her bir mensubunun da aynı duygularla hareket edeceğine inanıyorum."

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