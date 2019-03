Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kılıçdaroğlu'ndan Aldığımız Tazminatlardan Bıkar Hale Geldik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na açtığı davalarda kazandığı tazminatlara ilişkin, "Biz bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik.

Ama bu ödemekten bıkmadı, artık çareyi milletvekillerine yardım sandığı kurdurmakta buldu. Şimdi milletvekilleri 5'er bin lira yardım sandığına para atıyorlar" dedi.



Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan ve daha önceden adı Ankapark olan Wonderland Euroasia'nın açılışına katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, kürsüde vatandaşlarla beraber Kayahan'ın "Bizimkisi bir aşk hikayesi" şarkısına eşlik etti. Toplam büyüklüğü 1 milyon 300 bin metrekareye varan Ankapark'ın sadece Başkent'in değil, Türkiye'nin gurur sembollerinden birisi olduğunu söyleyen Erdoğan, "Çocuklar ve yetişkinler için her biri ayrı ayrı tasarlanmış bin 217 oyuncağın bulunduğu Ankapark, ayrıca 120 metre yüksekliğe ulaşabilen dünyanın en büyük ikinci fıskiyesine ev sahipliği yapıyor. Binlerce araçlık otoparkı, 5 kilometre uzunluğundaki raylı sistemleri, elektrik ihtiyacının belli bir kısmını karşılayan güneş enerjisi sistemi ile Ankapark aynı zamanda çevre dostu bir projedir. Toplam maliyeti 1 milyar 396 milyon lirayı bulan Ankapark'tan Ankara Büyükşehir Belediyemiz kira bedeli ve diğer kalemlerden yıllık 50 milyon lira kazanç elde edecektir. İl dışından gelecek ziyaretçiler ve turistlerle birlikte Ankapark'ın şehrimize çok ciddi katkıları olacaktır" diye konuştu.



Erdoğan, Ankapark'ın hayata geçmesinde katkısı olan Melih Gökçek ve diğer katkısı bulunanlara teşekkür etti.



"Halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur"



Zaman zaman eksiklerinin, noksanlarının olduğunu belirten Erdoğan, "Tüm belediye başkanlarıma, bakanlarıma söylüyorum, halkımın gönlünü kıran benim de gönlümü kırmış olur. Çünkü biz gönüller kırmaya değil gönüller yapmaya geldik. Yapmak isteyip de yapamadığımız, daha hızlı koşmak isteyip de engellere takıldığımız dönemler de oldu. Bürokratik oligarşiden darbeci zihniyete kadar pek çok zorlukla yüzleştik. Ama bir an an olsun istikametimizi hedeflerimizden, yüzümüzü milletimizden ayırmadık. Kapımıza ayrımcılığı, kavgayı, millete tepeden bakmayı asla yaklaştırmadık. CHP'nin Hatay Belediye Başkanı ne diyor, 'Oy yoksa yol da yok, hizmet de yok, iş AŞ da yok.' Böyle kibir kulelerinden asla olmadık. Benim bir belediye başkanım böyle dese kusura bakmasın kapıya koyarız. Bu tür adımları attık" şeklinde konuştu.



"Aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik"



Sadece kendilerine oy veren vatandaşlar için değil, 82 milyon ferdin her biri için çalıştıklarının altını çizen Erdoğan, "Tüm Türkiye'ye bir kez daha şu gerçeği ifade etmek istiyorum, bize oy versin vermesin her bir kardeşimin şunu çok iyi bilmesini arzu ediyorum. Bilhassa diğer partilere gönül vermiş vatandaşlarımın dikkatini özellikle buraya çekmek istiyorum. Siyaset özünde rekabettir, hizmet yarışıdır ama yalan değildir. Yalandan daha büyük felaket olmaz. Ben Hatay'da 6 tane baraj yaptığımızı söylüyorum, ana muhalefetin başındaki zat 'Hatay'da baraj yok ki' diyor. Eline diline dursun. Bana diyorsun ki, 'Bunun bir danışmanı yok mu?' Bunu sana tavsiye ediyorum. Senin kılavuzun kim ona bak. Onun kılavuzu karga. Bütün her şeyi ile televizyonlara da talimatı verdim, Hassa'daki, Reyhanlı'daki bütün barajlarımızı yayınlayın, bu adam nerede hangi barajlarımız var görsün. Akşam yalan, sabah yalan. Biz bunun bu yalanları sebebiyle aldığımız tazminatlardan artık bıkar hale geldik. Ama bu ödemekten bıkmadı, artık çareyi milletvekillerine yardım sandığı kurdurmakta buldu. Şimdi milletvekilleri 5'er bin lira yardım sandığına para atıyorlar" ifadelerini kullandı. - ANKARA

