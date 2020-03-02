Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun 'İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak' açıklaması - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun "İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak" açıklaması

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu.

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

Salondan ve katılımcılardan görüntüler ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hacı Bayram Veli Üniversitesi Kongre Merkezi'nde AK Parti İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda konuştu. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun İktidarımızda şehitler tepesi boş kalacak açıklaması

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.03.2020 03:37 Kaynak: AA
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