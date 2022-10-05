Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

05.10.2022 15:41
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'başörtüsü' çağrısına HDP'den cevap: Yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı ve CHP'nin ilgili kanun teklifiyle ilgili olarak, "Eğer Kılıçdaroğlu gerçekten samimiyse gelin çözümü yasa değil anayasa düzeyinde sağlayalım" diyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yanıt veren Halkların Demokratik Partisi (HDP) Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" şeklinde konuştu.

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun başörtüsü çıkışı sonrasında 3 maddelik bir kanun teklifi sunmasına bugün AK Parti grup toplantısında çıktığı kürsüden tepki gösteren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Madem bu konuyu kendisi gündeme getirdi. Öyleyse biz daha öte bir teklifle mukabele edelim. Eğer dürüstse, bu zat gençlerimizin en büyük hassasiyetleri olan özgürlük alanlarından biri olan bu meselenin arkasındaysa gelin çözümü yasa değil Anayasa düzeyinde sağlayalım. Böylece CHP'ye üzerindeki utanç lekelerinden birinden kurtulma fırsatını sunmuş olacağız. Talimatı buradan veriyorum; Adalet Bakanı başta olmak üzere arkadaşlarımız çalışmalarını hazırlayıp getirecekler, gerisi CHP Genel Başkanı'nın bileceği iştir" ifadelerini kullandı.

"BİZİM BAŞÖRTÜSÜYLE İLGİLİ HERHANGİ BİR SORUNUMUZ YOK"

Erdoğan'ın "Başörtüsünü Anayasa ile çözelim" çağrısıyla ilgili olarak konuşan HDP Grup Başkanvekili Saruhan Oluç, "Bizim başörtüsüyle ilgili geçmişte de herhangi bir sorunumuz olmadı, yarın da herhangi bir sorunu olmayacak. Halkımızın bu konuda savunduğu değerleri bizim için önemlidir. Dün başörtüsü için mücadele eden kadınların yanındaydık, bugün de başörtüsü takmasına rağmen coplanan kadınların yanındayız. Başörtüsüyle ilgili yasal ve anayasal bir değişikliğe biz varız. Bu konuda herhangi bir sıkıntımız yok" ifadelerini kullandı.

"GELİN AYRIMCILIKLARI SİLECEK BİR ANAYASA MADDESİ YAZALIM"

Oluç, şöyle devam etti: "Ama şunu söylemek istiyoruz; Türkiye'nin tek sorunu bu değil. Ayrımcılığa sadece başörtüsü takan kadınlar uğramadı. Bugün ve dün Kürtler, Aleviler, azınlıklar ayrımcılığa uğradı ve uğruyorlar. Biz o nedenle diyoruz ki gelin bütün bu ayrımcılıkları silecek bir anayasa maddesi yazalım. Teklifimiz budur."

"AYRIMCILIĞA UĞRAYAN HERKESİN SORUNUNU ÇÖZMEK İSTİYORUZ"

HDP'li Oluç, açıklamasında şunları söyledi: "Muhalefet ve iktidar olarak diyelim ki, 'Ayrımcılığa uğrayan herkesin sorununu çözmek istiyoruz.' Ve diyelim ki bu anayasa maddesinde, 'Devlet, ülkenin ortak kültürel mirasını oluşturan bütün inançları, anadilleri, etnik kimlikleri eşit görür. Saygı duyulmasını sağlar. Bunların korunması, kullanılması ve geliştirilmesini yerine getirmekle yükümlüdür.' Gelin böyle bir madde yazarak farklılıkların eşit ve özgür olduğunu ifade etmiş olalım. Bu anlayışı bir anayasal anlayış haline getirmiş olalım."

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Recep Tayyip Erdoğan, Saruhan Oluç, AK Parti, Güncel, Son Dakika

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