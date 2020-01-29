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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı." - ANKARA
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