Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir... - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) 'Bu adamın doğru söylediği bir... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir...

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu'nun deprem vergisi eleştirisi) "Bu adamın doğru söylediği bir şey yok. Yalanlar zincirine yeni bir yalan ilave ediyor. Para hangi amaç için toplanmışsa o gaye için harcandı." - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Deprem, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 01:08 Kaynak: İHA
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