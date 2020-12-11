Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır." - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır."
11.12.2020 12:01
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş?
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun dinlendiği iddiası) Seni kim, nerede, ne zaman dinlemiş? Yargıya anlat. Ona göre de gereği yapılır."
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