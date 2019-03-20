Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki Barajlarla İlgili Açıklaması) Senin Bir Defa...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki Barajlarla İlgili Açıklaması) Senin Bir Defa...

8 dakika önce

- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu.

- Ankapark (Wonderland Euroasia) açılış töreni
Tören alanından ve vatandaşlardan görüntüler
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankapark (Wonderland Euroasia) Açılış Töreni'nde konuştu. (3)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:50 Kaynak: AA

Ankapark, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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