Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki Barajlarla İlgili Sözleri

Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki Barajlarla İlgili Sözleri

1 saat önce

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı.

- Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ESKİŞEHİR - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisince Eskişehir Valilik Meydanı'nda düzenlenen mitinge katılarak konuşma yaptı. -4-

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki barajlarla ilgili sözleri) 7 baraj var, bunun 6'sını biz yaptık. Ama adam yalancı. Aynı şey Eskişehir için de geçerli, barajlar ortada. Bunun için de 'yalan' de. Bir sıçrarsın, iki sıçrarsın, aynen Man Adaları'nda olduğu gibi orada da yargıya düşersin."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 04:38 Kaynak: AA

Kemal Kılıçdaroğlu, Eskişehir, Hatay, Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu Kez Çalınan Ne Para Ne de Altın! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Objektiflere Takılan Telefon Kılıfı Dikkat Çekti Erdoğan Müjdeyi Verdi: 1,5 Katrilyon TL Katkı Sağlayacak Emine Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Hediye Edilen Aslanları Gördü
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 17:41:27. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan - Kılıçdaroğlu'nun Hatay'daki Barajlarla İlgili Sözleri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]