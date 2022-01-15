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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı? - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı?

15.01.2022 19:45

AK Parti'nin Aydın'da il danışma toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, CHP Lideri Kılıçdaroğlu'nun çiftçilere ücretsiz elektrik vaadini CHP'li Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sorduğunu anlattı. Erdoğan, "Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen gerçekleştirin, size engel olan mı var?" dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Aydın İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçtiğimiz Aralık ayında gerçekleştirdiği Şanlıurfa ziyaretinde, belediyenin bir sonraki yerel seçimde kendilerine verilmesi halinde çiftçiye bedava elektrik sözü verdiğini hatırlatan Erdoğan, konuyu Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na sorduğunu ifade etti.

"HADİ VERİN ELEKTRİĞİ BEDAVAYA"

Erdoğan, "Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı?' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen gerçekleştirin, size engel olan mı var? Hadi verin bakalım bedava? Sorun onlara. Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm hemen parantez açıyorum namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler." tepkisini gösterdi.

"AYDIN'A TEŞEKKÜRLERİMİ İLETİYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında ise şu ifadeleri kullandı:

Aydın bizi bugün efelere yakışan bir muhabbetle bağrına bastı. Aydın'ın adeta coşkun akan ırmaklara gibi yollara, balkonlara taşan o büyük sevdasına bugün yeniden şahit olduk. Tüm Aydın'a en kalbi teşekkürlerimi iletiyorum, tüm Aydınlı vatandaşlarıma şükranlarımı sunuyorum. Biz 81 vilayetin 84 milyon vatandaşıyla tüm Türkiye'yi seviyoruz.

"MİLLETİMİZ MENDERES'İ UNUTMAMIŞTIR"

Milletimizi inim inim inleten tek parti faşizminin ardından Anadolu insanı ilk kez Menderes zamanında güldü. Türkiye hizmetle, eserle, yatırımla ilk kez onun zamanında tanıştı. Yokluk ve yoksulluğun pençesinde kıvranan köylümüz ayağındaki çarığı ilk kez Menderes'le birlikte çıkardı. Demokrasimiz tek parti bakiyesi birçok utancından onun mücadelesi sayesinde kurtuldu. Anadolu'yu yolla, elektrikle, traktörle, okulla, tarımla, makineleşmeyle yaygın şekilde tanıştıran da yine rahmetli Menderes'tir. Türkiye'yi ekonomik olarak, siyasal, sosyal, diplomatik olarak çok ileri seviyelere taşımıştır. Milletimiz Menderes'i unutmadığı gibi yalan haberlerle, kışkırtmayla darbeye ortam hazırlayanları da unutmamıştır.

"EY CHP BUNUN BEDELİ ÖDEYECEKSİNİZ"

Dümbüllü İsmail tiyatrosundan hiçbir farkı olmayan Yassıada mahkemesiyle onu idama götürenleri asla unutmamıştır. Ey CHP, bunun bedelini ama bu dünyada, ama ebedi alemde ödeyeceksiniz. Tarih kitaplarına ve gazete arşivlerine bir bakarsak aslında 60 yılda Garp cephesinde değişen hiçbir şeyin olmadığını daha iyi görürüz. Güya Menderes Ardahan'ı ve Kars'ı Ruslara satmak istiyormuş. Cumhurbaşkanı Celal Bayar'ın banka hesabında tam 103 milyon lira varmış. Fatin Rüştü Zorlu'nun Avrupa'da bindiği araba altın kaplamaymış. Hasan Polatkan'ın zimmetinde 4 milyon lira çıkmış. CHP'li siyasetçiler 27 Mayıs öncesinde size de çok tanıdık gelen bunlar gibi yüzlerce iftirayı, yalanı adeta milletin üstüne boca ettiler. Ne Menderes'in vatan topraklarını satması söz konusuydu, ne sözü edilen siyasetçilerin hesaplarında öyle bir para vardı. Bunların hepsi CHP'nin kuyruklu yalanlarından, utanç verici iftiralarından ibarettir, bugün olduğu gibi. Bunların düsturu mümkün olan en büyük yalanı söylemek, bunu tekrar etmek üzerine kuruludur. Dönemin CHP Genel Başkanı kamu görevlileri üzerinden baskı kurarak devleti işlemez hale getirmek istemiştir.

"CHP'NİN SİYASET TARZI HİÇ DEĞİŞMEDİ"

Dünya değişti, Türkiye değişti, her şey değişti ama CHP'nin siyaset tarzı hiç değişmedi. Darbeye giden yolun taşlarını döşeyen CHP bugün de Türkiye'nin siyasi iklimini zehirlemeye çalışıyor. Bizzat CHP Genel Başkanı kamu kurumlarına mafyavari baskınlar düzenleyerek devleti felç etmek için canhıraş bir gayret gösteriyor. Siyasette kaybettiklerini gördükçe tehdit çıtasını yükselterek milletimizi sindirebileceklerini sanıyorlar. Ancak tüm bu dolapları çevirirken milletimizin, ülkemizin artık değiştiğini, Türkiye'nin artık eski Türkiye olmadığını bir türlü hesap edemiyorlar. 15 Temmuz destanıyla beraber Türkiye'de artık demokrasi dışı tüm yol ve yöntemlerin kapandığını göremiyorlar.

"TEKNOFEST GENÇLİĞİ GELİYOR"

TEKNOFEST gençliği geliyor. Öyle Z, Y filan değil TEKNOFEST gençliği geliyor. Ben dindar nesil dedikçe bu CHP kuduruyor, çıldırıyor. Dilleri ile akılları arasındaki bağ kopmuş durumda. Yönettikleri belediyelerde vatandaş temel hizmetleri alamazken çıkmışlar çiftçiye elektriği bedava vermekten bahsediyorlar. Biz de Bay Kemal ve yoldaşlarına diyoruz ki, Halep orada ise arşın burada. Gelin bu çılgın projenizi şu an yönettiğiniz büyükşehir belediyelerinizde başlatın. Samimi iseniz gelin ücretsiz elektriği benim Aydınlı çiftçi kardeşlerime verin.

KILIÇDAROĞLU'NUN BEDAVA ELEKTRİK VAADİ

Bugün belediye başkanı hanımefendiye söyledim, 'Elektriği ücretsiz vermeye başladınız mı' dedim. CHP'ye gönül veren kardeşlerime söyleyin, ipe un sermeyin. 2024'ü de beklemeyin, gelin bu vaadinizi hemen şimdi gerçekleştirin. Elinizden tutan, size engel olan mı var? Yapamazlar, veremezler, meydanlarda söyledikleri diğer tüm namus sözleri gibi bunu da hayata geçiremezler. Çünkü bunlarda millete ve ülkeye hizmet gibi dert yok. Bunlarda sadece günü kurtarmanın, kaset kumpasıyla altlarına serilen sıcak koltuklarını korumanın peşindeler. Bunlar tüm ilkelerini çiğneme pahasına siyasi ömürlerini birkaç sene daha uzatmanın derdindeler. Çıkarları uğruna bölücü örgütün siyasi uzantılarına avukatlık yapacak kadar kontrolü kaybettiler. Ne yaparsa yapsınlar, çanlar bay Kemal ve arkadaşları için çalmaya çoktan başlamıştır. 2023'te kendilerini sandıkta bekleyen akıbetten kurtulamayacaklar. Bay Kemal ve yandaşları hem siyasetten hem milletin hafızasından silinip gidecekler. Muhalefetin, medyanın veya diğer çevrelerin bizi kendi dar ve kısır gündemlerine hapsetme tuzağına düşmemeliyiz.

SON 4 AYDA 100 BİN GENCİMİZ AK PARTİ'YE KATILDI

Hiçbir yalan hakikatler kadar etkili ve ikna edici değildir. Azmin, gayretin ve cesaretin önünde hiçbir engel duramaz. Nitekim çalıştıkça, emek verdikçe, sahte gündemler yerine, bunun olumlu neticelerini de alıyoruz. AK Gençlik son 1 yılda 180 bin üye kazandı. Son 4 ayda 100 bin gencimiz AK Parti ailesine katıldı. Siyasi partiler içinde açık ara farkla gençlerin ilgi odağı olan parti AK Parti'dir.

Kadını erkeği, genci yaşlısıyla hali hazırda 11,5 milyona ulaşan toplam üye sayısını arttırmak için tempomuzu biraz daha arttıracağız. Kadın ve gençlik kollarımızdan bu süreçte daha çok çaba bekliyorum. Bu konuda sizlere güveniyorum. Rabbim yolumuzu, bahtımızı açık etsin diyorum.

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Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, AK Parti, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı? - Son Dakika


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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kılıçdaroğlu'nun ücretsiz elektrik vaadi hakkında konuştu: Vermeye başladınız mı? - Son Dakika
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