Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Seçimlerde 26 Milyon 330 Bin Vatandaşımızın Ortaya Koyduğu...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Seçimlerde 26 Milyon 330 Bin Vatandaşımızın Ortaya Koyduğu...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Seçimlerde 26 milyon 330 bin vatandaşımızın ortaya koyduğu iradeyi, yüzde 52,6'lık bir desteği meşru görmediğine göre demek ki bu zatın kafasında başka bir demokrasi tarifi bulunuyor. Onun için işte adamlarını ne yapıyor, 'dökülün sokaklara' diyor. Ama 15 Temmuz gecesinde de tankların arasından gelip geçip Bakırköy Belediyesi'ne sığınıyor ve o darbe girişimini tüm gece orada kahvesini yudumlayarak geçiriyor."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 03:28 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
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