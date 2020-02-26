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Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"
6 saat önce
Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:03 Kaynak: AA
Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar
Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)
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