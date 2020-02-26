Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin' - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin"

6 saat önce

Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı.

Ak Parti TBMM Grup Toplantı salonu ve katılımcılar

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması

TBMM - Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM Grup Toplantısına katıldı. (6)

Cumhurbaşkanı Erdoğan: (Kılıçdaroğlu) Sen siyasetin cahilisin

Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 01:03 Kaynak: AA
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