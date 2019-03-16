Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan Kaynaklandığını Söyleyecek Kadar Seviyesiz...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan Kaynaklandığını Söyleyecek Kadar Seviyesiz...

56 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam"

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam"

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Avustralyalı Irkçı Senatör, Kafasında Yumurta Kıran Gence Yumruk Attı Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Netanyahu'ya: Oğlunun Kulağını Çek Erdoğan'dan Mansur Yavaş Açıklaması: Her Türlü Yolsuzluk Var Bakan Pekcan: İki Ayda Dış Ticaret Açığı 10,8 Milyar Dolar Aşağı Çekildi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.3.2019 19:02:19. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan Kaynaklandığını Söyleyecek Kadar Seviyesiz...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]