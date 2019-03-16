Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan Kaynaklandığını Söyleyecek Kadar Seviyesiz...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "(Kılıçdaroğlu) Terörün İslam'dan kaynaklandığını söyleyecek kadar seviyesiz bir adam, zelil bir adam"
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Haber Yayın Tarihi : 16.03.2019 06:06 Kaynak: AA
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