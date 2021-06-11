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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2)

11.06.2021 16:02
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2), System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir." dedi.

Vahdettin Köşkü'nden, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'ne canlı bağlantıyla katılan Erdoğan, "hizmet eden izzet bulur" anlayışıyla 81 ilin tamamına sürekli yeni eserler kazandırarak ülkeyi kalkındırmak için çok daha fazla çalışacaklarını anlattı.

Bugüne kadar gerçekleştirdikleri çalışmaların ne derece kritik olduğunun, Türkiye 2023 hedeflerine yaklaştıkça daha iyi anlaşıldığını kaydeden Erdoğan, salgın döneminde sağlık alt yapısının önemine hep birlikte şahit olunduğunu dile getirdi.

Erdoğan, şöyle devam etti:

"İnşa ettiğimiz barajların, sulama ve içme suyu tesislerinin önemini de iklim değişikliklerinin etkisi arttıkça beraberce yaşayıp göreceğiz. Gelişmiş ülkelerin dahi en küçük bir kriz durumunda siyasi ve ekonomik olarak nasıl faşizan yöntemlere başvurduğunu hep birlikte takip ettik. Türkiye darbe girişimi dahil ne yaşarsa yaşasın demokratik hukuk devleti ilkelerine olan bağlılığından, ekonomisini ayakta tutma iradesinden, serbest piyasa kurallarından asla taviz vermemiştir. Eser ve hizmet siyasetiyle ülkemizi bugünlere getirdik. İnşallah geleceğe de aynı şekilde taşıyacağız. Eski Türkiye alışkanlıklarıyla milletimizin demokratik ve ekonomik kazanımlarına göz dikenlere asla geçit vermeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sınırın hemen ötesinde yaşanan acıları, zulümleri ve kayıpları Kilislilerin çok iyi bildiğini vurgulayarak, aynı senaryoyu Türkiye'de de oynamak isteyenlerin sinsi oyunlarını birer birer bozarak bugünlere geldiklerini kaydetti.

"Büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir"

Erdoğan, bundan sonra da milletle beraber sahip olunan güven, huzur ve refah ikliminin değerini bilerek hedeflere doğru yürümeyi sürdüreceklerini belirterek, şunları söyledi:

"Kirli gündemlerle ülkemizi eski istikrarsız ve güvensiz günlerine geri döndürmeye çalışanlara itibar etmeden yönümüz hep geleceğe dönük olarak yolumuza devam edeceğiz. Salgınla birlikte ortaya çıkan küresel kriz ülkemizin önünde ne kadar büyük fırsatlar bulunduğu bir kez daha ortaya koymuştur. Dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri olma hedefine ulaşmaya artık çok daha yakınız. Konjonktürel sıkıntıları yakında geride bırakacağımızdan, yapısal reformlarla da kalıcı kazanımlar elde edeceğimizden kimsenin şüphesi olmasın. Kendimizle birlikte coğrafyamızdaki tüm dostlarımızın ve kardeşlerimizin de umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin inşasını tamamlama konusunda kararlılığımız katidir."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendi ülkelerindeki saldırılardan kaçarak hayatlarını Türkiye'nin şehirlerinde sürdürenlere hitaben "Allah biz kullarına sabredenlerle beraber olduğunu, her zorluğun arkasından muhakkak bir kolaylık geleceğini vaat ediyor. Mazlumun ahı zalimin zulmüne mutlaka üstün gelecektir." ifadelerini kullandı.

Suriye'nin sınırlara yakın bölgelerinin önemli kısmını güvenli hale getirdiklerini vurgulayan Erdoğan, "Komşumuz Suriye'nin kendi toprak bütünlüğü ve siyasi birliği esasında yeniden aydınlık bir geleceğe kavuşması için her türlü çabayı göstermeye devam edeceğiz. Rabbim yar ve yardımcımız olsun." dedi.

Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı'nın hayırlı olmasını dileyerek, eserin ülkeye kazandırılmasında emeği geçenleri tebrik etti.

Açılış töreni

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının ardından Yukarı Afrin Barajı tören alanıyla canlı bağlantı gerçekleştirdi. Tarım ve Köyişleri Bakanı Bekir Pakdemirli'den bilgi alan Erdoğan, "Bu muhteşem yatırım sebebiyle 'ömrünüz su gibi aziz olsun' diyor ve butonlara basıyoruz." dedi.

Barajın hayırlı olması temennisinde bulunan Erdoğan'ın "Ya Allah Bismillah" demesinin ardından Yukarı Afrin Barajı'nın açılışını gerçekleştirecek butonlara basıldı.

(Bitti)

Recep Tayyip Erdoğan, İçme Suyu, Türkiye, Kilis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kilis Yukarı Afrin Barajı ve İçme Suyu İsale Hattı Açılış Töreni'nde konuştu: (2) - Son Dakika
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