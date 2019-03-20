Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim Ne Derse Desin Türk Milletinin En Büyük Güç Kaynağı Kardeşliğidir,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim Ne Derse Desin Türk Milletinin En Büyük Güç Kaynağı Kardeşliğidir,...

36 dakika önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA

Recep Tayyip Erdoğan, Politika
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