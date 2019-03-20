Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim Ne Derse Desin Türk Milletinin En Büyük Güç Kaynağı Kardeşliğidir,...
36 dakika önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kim ne derse desin Türk milletinin en büyük güç kaynağı kardeşliğidir, dayanışmasıdır."
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Haber Yayın Tarihi : 20.03.2019 01:29 Kaynak: AA
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