Son Dakika › Politika › Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları... - Son Dakika
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları...
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz.
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. " - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:56 Kaynak: İHA
Son Dakika Yunanistan'da koronavirüs salgını orduya sıçradı! Bazı askerler karantinaya alındı Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı destek paketine ekonomi dünyasından ilk yorum Bakan Albayrak'tan koronavirüs tedbirleriyle ilgili yeni açıklama: İhtiyaç duyulan yeni adımlar da devreye girecek