Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimi Avrupa ülkelerinin, dezavantajlı grupları, özellikle de yaşlıları adeta gözden çıkartan anlayışlarına asla katılmıyoruz. " - ANKARA

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Çin koronavirüsle mücadele için AB'ye 2 milyon cerrahi maske ve 50 bin test kiti gönderecek