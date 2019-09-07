Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz"
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz"

53 dakika önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı.

Recep Tayyip Erdoğan, Odunpazarı, Eskişehir, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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