Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kimliğimizi kaybettiğimizde geriye hiçbir şeyimiz kalmaz"
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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Eskişehir Odunpazarı Modern Müzesi açılışına katıldı. Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 03:42 Kaynak: AA
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