Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık ilçesini ziyaret etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık ilçesini ziyaret etti

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kınık ilçesini ziyaret etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir'in Kınık ilçesini ziyaret etti.

Erdoğan, Menemen-Aliağa- Çandarlı Otoyolu açılış töreninin ardından beraberindeki bakanlar ve milletvekilleriyle Kınık ilçesine geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kınık Belediyesi ziyareti öncesinde İstiklal Caddesi'nde kurulan platformdan vatandaşlara seslenen eski TBMM Başkanı ve AK Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Kınık'ın bugün milletin adamı Erdoğan'ın ilçeye gelmesinden dolayı bayram yaptığını söyledi.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer'in yaptığı işlerin ilçe halkının beğenisini kazandığı için ikinci seçimde de yeniden seçildiğini anımsatan Yıldırım, Doğruer'in ilçeyi daha da güzelleştirmek için var gücüyle çalıştığını ifade etti.

İzmir milletvekilleri ve bakanlar olarak Doğruer'e gerekli desteği verdiklerine değinen Yıldırım, "Ama en büyük destek Cumhurbaşkanımızdan geliyor. Bugün Kınık'ı merkeze yaklaştıracak 90 kilometrelik otoyolun açılışını yaptık." dedi.

Açılan otoyolla Kınık'tan İzmir'e daha kısa sürede gidileceğini ifade eden Yıldırım, "Daha önce İzmir- İstanbul otoyolunu açtık ve İzmir ile İstanbul'u birbirine komşu yaptık. Bugün Kınık'tan İstanbul'a gitmek için şehrin merkezine inmeye gerek yok. Buradan otoyola yarım saat 20 dakikada gitme imkanı var. Daha güzel olacak ve daha güzel hizmetleri sizlerle bulaştırmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Kınık Belediye Başkanı Sadık Doğruer ise ilçeye yatırım yapılmasında emeği geçen başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere herkese teşekkür etti.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ile beraberindekiler Kınık Belediyesine geçti.

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Haber Yayın Tarihi: 22.02.2020 06:04 Kaynak: AA
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