Cumhurbaşkanı Erdoğan, kira zammından dert yanan vatandaşla diyaloğunu anlattı

Katıldığı programda fahiş kira artışları ile mücadelede kararlılık vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir kiracı ile arasında geçen diyaloğu anlatarak ev sahiplerine dikkat çeken mesajlar verdi.

"OLACAK ŞEY DEĞİL"

Erdoğan yaptığı açıklamada "Dün bir vatandaşım, 'Kiracıyım, ev sahibi sıkıştırıyor, 2 bin 500 veriyordum, 7 bin 500'e çıkardı. 'Ya verirsin ya çıkarsın' diyor' dedi. Mecburen ilçedeki belediye başkanımızı aradım ricada bulundum. 'Ya uygun kiralık bul ya bizim TOKİ'den varsa imkan sağla' dedim. Her şeyi devletten beklemek olacak şey değil. O ev sahibi şimdi dinliyordur beni. Sende vicdan var mı? İnsaf ya" İfadelerini kullandı.

"BU BALONU SÖNDÜRECEĞİZ"

Açıklamasının devamında bu sorunu ortadan kaldırmak için birtakım adımlar attıklarını ifade eden Erdoğan, "Fahiş fiyat balonunu söndürecek uygulamalarda harekete geçiyoruz." İfadelerini kullandı.

DAHA ÖNCE "ÜMÜKLERİNİ SIKACAĞIZ" DEMİŞTİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, fahiş kira artışlarıyla ilgili daha önce yaptığı açıklamada ise "Konut ve fiyat artışları can sıkıcı hale geldi. Bu yükselişi tetikleyen çok sebep olduğunu biliyoruz. Ama yine de bu tabloyu kabul edemeyiz. Makul ve orantılı, hiçbir sebebi olmadığı halde aç gözlülükten fahiş kira artışı yapanlarla tekrar göreve devamda bunların ümüğünü sıkacağız ümüğünü! Tabii ki ikinci ve asıl çözümümüz gerek TOKİ kanalıyla gerek özel sektörü teşvikle konut arzını hızla artıracak tedbirler alacağız. 1+1, 2+1 konutlarla vatandaşımızın bu ihtiyacını gidereceğiz."