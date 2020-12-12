Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

12.12.2020 15:30

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz" Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "Aşı çalışmalarında önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan:

"Aşı çalışmalarında önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz"

Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'nde konuştu

İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz" dedi. Aşı çalışmalarına ilişkin konuşan Erdoğan, "Gelinen seviye itibariyle inşallah önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyoruz" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gaziantep Düzbağ İçme Suyu İsale Hattı ve Doğanpınar Barajı Açılış Töreni'ne video konferans yöntemiyle bağlandı.

"Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz"

Erdoğan, "Gaziantep'imize, bölgemize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Ne sağlık hizmetlerimizden ne de yatırımlarımızdan vazgeçiyoruz. İnşallah vaka sayılarımızın düşmeye başlamasıyla kısıtlamaları azaltmaya başlayacağız. Üretimi ve istihdamı sürdürmek için gereken her tedbiri aldık. Çiftçiyi, esnafı asla unutmadık. Bunun yanında kiralarda vesaire düzenlemeye gidiyoruz. Onları da kabine toplantımızın ardından açıklayacağız. Pek çok destek programını hayata geçirdik. Böylesine kapsamlı bir sağlık ve Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi krizini herhangi bir yıkıma izin vermeden bugüne kadar getirdik" dedi.

"Etkili ve tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var"

"Aşı çalışmalarında gelinen seviye itibariyle önümüzdeki döneme çok daha umutlu bakıyorum" diyen Erdoğan, "Önümüzdeki bahar aylarından itibaren her şeyi olabilecek en iyi seviyeye getirebilmek adına çalışıyoruz. Hukuki ve idari reformlarla, ülkemizi ilk 10'a sokmayı hedefliyoruz. Birliğimize, beraberliğimize sıkı sıkıya sarılarak inşallah hedeflerimize ulaşacağız. Su hayattır, ülkemiz zengin su kaynaklarına sahip olmadığı için mevcut imkanlarımızı en iyi şekilde kullanmalıyız. Hep birlikte su kullanımına özen göstermemiz gerekiyor. Hem etkili hem de tasarruflu bir su yönetimine ihtiyacımız var" diye konuştu.

"Barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasının devamında, "Elimizdeki imkanları küçük tedbirlerle destekleyerek barajlarımız yeniden suyla dolana kadar dikkatli hareket etmeliyiz. Açılışını yapmakta olduğumuz Gaziantep'in 2050 yılına kadar ihtiyacını karşılayacak proje, ülkemizin en büyük ikinci projesidir. Suyun doğal eğilme temini sayesinde tek kuruş enerji masrafı yapılmadan şu ana kadar şehrimize 110 metreküp su sağlandı. Belediyemiz içme suyunda yüzde 20 indirim yaparak bu avantajı vatandaşımıza hemen sağlamıştır. Gaziantep ve Kilis arasındaki bölgeyi ülkemizin en önemli tarım arazisi alanına çeviriyoruz. Tabii Gaziantep'teki tek baraj ve gölet yatırımlarımız bunlardan ibaret değildir. Halen proje ve inşaat aşamasında çok sayıda yatırımımız var" dedi.

"Gaziantep'e kuru liman kazandıracağız"

Gaziantep'in adeta yaşayan bir fabrika gibi çalıştığını söyleyen Erdoğan, "Şehre günde yaklaşık 15 bin ağır vasıta giriş çıkışı oluyor. Halen ön hazırlıkları yürütülen 500 hektarlık bir alanda kurulacak Gaziantep'e bir kuru liman kazandıracağız. Havalimanımıza yeni ve modern bir terminal binası ve otopark kazandırıyoruz. Hızlı tren hattının Bahçe-Nurdağ kısmında yüzde 25'lik, Nurdağ- Başpınar kısmında yüzde 50'lik ilerleme sağlanmış durumdadır. Bölünmüş yol çalışmaları etap etap sürüyor, tamamlanan kısımlar hizmete açılıyor" dedi.

"Barajımızın şehrimize, ülkemize hayırlı olmasını diliyorum"

Erdoğan, Gaziantep'te 1875 yataklı bir şehir hastanesi inşa edildiğini belirterek, "Hastanenin inşaatının biraz yavaş gittiğini görüyorum. Şehir hastanemizin bir an önce tamamlanmasını sağlayacağız. Millet bahçelerini şehrimizin hizmetine sunduk. Eski stadın yerine yapılan millet bahçesinin inşaatı sürüyor. Gaziantep'e ülkemizin en güzel en modern statlarından birini yaptık. Gençlerimizin spora erişimini kolaylaştırdık. Bu duygularla bir kez daha açılışını yaptığımız barajımızın şehrimize ülkemize hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Açılış Töreni, Gaziantep, Politika, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kiralarda düzenlemeye gidiyoruz' - Son Dakika


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