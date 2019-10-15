Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile görüştü
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü temaslarına devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan daha sonra ikili temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi. - BAKÜ
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