Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile görüştü
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile görüştü

10 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız mevkidaşı Ceenbekov ile görüştü, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bakü temaslarına devam ediyor. Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ve Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Elbaşı Nursultan Nazarbayev'le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan, daha sonra Türk Dili Konuşan Ülkeler 7. Zirvesi'ne katıldı. Erdoğan daha sonra ikili temasları kapsamında Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir araya geldi. - BAKÜ

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Politika

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 03:01 Kaynak: İHA
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