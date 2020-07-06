CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KIRGIZİSTAN CUMHURBAŞKANI İLE TELEFONDA GÖRÜŞTÜ
İSTANBUL DHACumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.Görüşmede, iki ülke ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler değerlendirilirken, kovid-19 ile mücadelede işbirliği konuları ele alındı.
Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 17:43 Kaynak: DHA
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