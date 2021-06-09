Son dakika haber... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'u resmi törenle karşıladı - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Caparov'u resmi törenle karşıladı

ANKARA - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'u resmi törenle karşıladı.

Kırgız Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un içinde bulunduğu makam aracı Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin önündeki caddede karşılayan süvariler Caparov'a protokol kapısına kadar eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Caparov'u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin ana giriş kapısında karşıladı. Erdoğan ve Caparov'un tören alanındaki yerlerini almalarının ardından, 21 pare top atışı eşliğinde iki ülkenin milli marşları çalındı.

Caparov, Muhafız Alayı Tören Kıtası'nı ' Merhaba Asker 'diyerek selamladı. Törende, tarihte kurulan 16 Türk devletini temsil eden bayraklar ve askerler de yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, tören kıtasını selamlama sırasında konuk Cumhurbaşkanı'na eşlik ederken Caparov'a şemsiye de tuttu. İki lider tören kıtasını yoğun yağmur nedeniyle şemsiye altında selamladı.

Heyetlerini birbirine takdim eden Erdoğan ve Caparov, merdivenlerde Türkiye ve Kırgız Cumhuriyeti bayrakları önünde gazetecilere poz verdi.

Karşılama töreninde Türk heyetinde Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan ile Ticaret Bakanı Mehmet Muş ve Ankara Valisi Vasip Şahin de yer aldı.

Baş başa görüşmeye geçen Erdoğan ve, Caparov, heyetler arası gerçekleştirecekleri görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyecek.