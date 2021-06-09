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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz" - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz"

09.06.2021 20:24
Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, " Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov'un, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdiği baş başa ve heyetler arası görüşmelerin ardından iki ülke arasında anlaşmalar imzalandı.

İmza töreninin ardından konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün kardeş ve stratejik ortak Kırgız Cumhuriyeti ile Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin 5. toplantısını gerçekleştirdiklerini belirtti.

Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığının 30. yılını tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 30 yıl önce Kırgız Cumhuriyeti'nin bağımsızlığını ilk tanıyan ülkenin Türkiye olduğunu hatırlattı.

Bu yıl aynı zamanda ilişkilerin stratejik ortaklık seviyesine yükseltilmesinin 10. yıl dönümü olduğunu anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"Kırgızistan'la maziden atiye uzanan kardeşlik bağlarımızı inşallah daha da güçlendirerek devam ettireceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı ile yaptığımız görüşmelerde bu irademizi bir kez daha teyit ettik. FETÖ başta olmak üzere terör örgütleri ile mücadeleden bölgesel işbirliği konularına kadar gündemimizdeki tüm konuları ele aldık. FETÖ'nün her iki ülke için de milli güvenlik tehdidi oluşturduğu konusunda aziz kardeşimle hemfikiriz. Son dönemde yaşanan hadiseler FETÖ'nün kanlı, karanlık ve çirkin yüzünü bir kez daha gözler önüne sermiştir. İnşallah omuz omuza vererek, bu tehdidin üstesinden beraberce geleceğiz. Sayın Cumhurbaşkanına, Türkiye'nin Kırgız halkına ve devletine olan desteğini bir kez daha ifade ettim. Siyasi istikrar yolunda attıkları her adımda Kırgız Cumhuriyeti'nin yanında olmaya devam edeceğiz. "

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırgızistan'da 11 Nisan'da yapılan anayasa referandumunun bir dönüm noktası olduğunu belirterek, bu referandumla Kırgız halkının yönetim sistemi olarak "cumhurbaşkanlığı hükümet sistemini" tercih ettiğini söyledi.

Yeni sistemin Kırgızistan'a ve halkına hayırlı olmasını temenni eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni sistemin getirdiği yeni imkanlarla Kırgızistan'ın hedeflerine daha hızlı yol alacağına inandığını dile getirdi.

"Türkiye, her türlü desteği vermeyi sürdürecek"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte tecrübelerini paylaşmayı, Kırgızistan'a her türlü desteği vermeyi sürdüreceğini vurguladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, nisan ayı sonunda Kırgızistan- Tacikistan sınırında bazı müessif olayların meydana geldiğini belirterek, "İki kardeş ülke arasında yaşanan bu olay, bizleri de doğrusu derinden üzdü. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize bu vesileyle Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı ve sabr-ı cemil niyaz ediyorum. " dedi.

Her iki ülkenin de soğukkanlı yaklaşımlarıyla meselenin kısa sürede yatıştırılmasının en büyük teselli olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun, iki komşu ülke arasında barışçıl yollarla çözümünü temenni etiklerini söyledi.

Görüşmelerde, ticari ilişkileri de ayrıntılı şekilde gözden geçirdiklerini aktaran Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

"Halen 507 milyon dolar düzeyindeki ticaret hacmimizde geçtiğimiz yıl salgına rağmen hamdolsun önemli bir düşüş yaşanmadı. Ancak potansiyelimizin çok daha yüksek olduğu da aşikardır ve taraflar olarak 1 milyar dolarlık ticaret hedefimize ulaşmak için gayretlerimizi artıracağız. Ulaştırma, sağlık, madencilik, enerji, turizm, eğitim, kültür, kalkınma yardımları gibi alanlarda iş birliğimizi nasıl derinleştirebileceğimiz konusunda görüş alışverişinde bulunduk. Aldığımız kararlar ve az önce imzalanan metinlerle stratejik ortaklığımızın ahdi zeminini kuvvetlendirdik. Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 5. toplantısı sonuçlarına ilişkin ortak bildirimizde de bir sonraki konsey toplantımıza kadar geçecek sürede atacağımız adımlara ilişkin yol haritamızı belirlemiş olduk. Karşılıklı yatırımlarımızın geliştirilmesi konusunda değerli kardeşimle aynı hissiyatı paylaşmaktan memnuniyet duyuyorum. "

"İlişkiler her alanda çok daha ileriye taşınacak"

El birliği içinde Türkiye-Kırgızistan ilişkilerinin her alanda çok daha ileriye taşınacağına inandığının altını çizen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Attığımız adımlarda inşallah Türkiye-Kırgızistan arasındaki uçak seferlerini de 28 frekans artırmak suretiyle bu gidiş-gelişler çok daha farklı olacak, çok daha sık olacak. ve böylece Türkiye'den Kırgızistan'a, Kırgızistan'dan da Türkiye'ye gelişler daha da artmış olacak. " dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Manas Üniversitesi ile alakalı atılacak adımlarda da ciddi manada bir dayanışmanın olması kararına vardıklarını ifade ederek, konsey toplantının hayırlara vesile olmasını diledi.

Konuşmaların ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Caparov fotoğraf çektirdi.

Türkiye ile Kırgızistan arasında 7 anlaşma imzalandı

Bu kapsamda iki ülke arasında "Bitki Koruma ve Bitki Karantinası Alanında İşbirliği Anlaşması", "Telif ve Bağlantılı Haklar Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı", "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Kırgız Cumhuriyeti'nin Bakanlar Kurulu Arasında Kültürel İşbirliği Anlaşması", "Kültür Merkezlerinin Kuruluşuna ve İşleyişine İlişkin Anlaşma", "Türkiye Cumhuriyeti Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Kültür, Enformasyon, Spor ve Gençlik Politikası Bakanlığı Arasında Gençlik Alanında İşbirliği Mutabakat Zaptı", "Kültürfizik ve Spor Alanında İşbirliği Anlaşmasının Uygulanmasına İlişkin Protokol", "Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı ile Kırgız Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Arasında Protokol Alanında İşbirliğine Dair Mutabakat Zaptı"nın yanı sıra "Türkiye Cumhuriyeti ile Kırgız Cumhuriyeti Arasında Yüksek Düzeyde Stratejik İşbirliği Konseyi 5. Toplantısı Sonuçlarına İlişkin Ortak Bildiri" imzalandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz

Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Kırgızistan, Türkiye, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kırgızistan'la Maziden Atiye Uzanan Kardeşlik Bağlarımızı Daha da Güçlendirerek Devam Ettireceğiz' - Son Dakika


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