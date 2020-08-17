Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kırgızistan Meclis Başkanı Cumabekov'u kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Kırgızistan Meclis Başkanı Dastanbek Cumabekov'u kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 17.08.2020 14:38
Kaynak: DHA
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