Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
6 saat önce
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti. Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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