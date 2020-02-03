Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

6 saat önce

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar halkının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti, System.String[]

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi ziyaret için bulunduğu Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Marinskiy Sarayı'ndaki kabul basına kapalı gerçekleşti.

Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 07:06 Kaynak: AA
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