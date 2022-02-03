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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti

03.02.2022 21:29
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temasları kapsamında Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'daki temasları kapsamında Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti.

Boryspil Havalimanı'ndaki kabulde, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Türk halkının milli lideri ve Ukrayna milletvekili Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Kabulde, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti

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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Kırım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatar Heyeti'ni kabul etti - Son Dakika


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