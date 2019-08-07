Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım tatarları meselesinde ümitsiz olamayacağız, mücadelemize devam...
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Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak...
Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:18 Kaynak: AA
Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Ukrayna
Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması Türkiye
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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