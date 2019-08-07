Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım tatarları meselesinde ümitsiz olamayacağız, mücadelemize devam...
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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım tatarları meselesinde ümitsiz olamayacağız, mücadelemize devam...

48 dakika önce

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak...

Erdoğan-Zelenskiy ortak basın toplantısı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in konuşması
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşması
ANKARA - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile başbaşa görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
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Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye, Ukrayna, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 10:18 Kaynak: AA
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