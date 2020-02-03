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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:12 Kaynak: AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kırım Tatarlarının durumunu yakından takip ediyoruz. Bu ülkenin asli unsurları olan Kırım Tatar Türkleri'ne Ukrayna makamları ile birlikte destek olmayı sürdüreceğiz."
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