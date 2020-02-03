Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti - Son Dakika
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti

21 dakika önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti, System.String[]

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti. - KİEV

Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna, Kırım, Kiev, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:29 Kaynak: İHA
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