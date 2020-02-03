Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırım Tatarlarının lideri Kırımoğlu'nu kabul etti
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 06:40 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'da Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ukrayna'nın başkenti Kiev'deki temaslarını sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, temasları kapsamında Kırım Tatarlarının lideri Abdulcemil Kırımoğlu'nu kabul etti.
(İHA)
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