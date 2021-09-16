Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kırşehir'de "Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması"nda konuştu: (3) - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık." dedi.

Erdoğan, Cacabey Meydanı'nda düzenlenen 2021 UNESCO Ahi Evran Anma Yılı-Ahi Evran İzinde Esnaf Buluşması'nda yaptığı konuşmada, salgın döneminin yol açtığı sıkıntıların üstesinden gelerek, esnafın tezgahlarını açık tutmasını, hatta geliştirmesini sağlamak için devletin tüm imkanlarını seferber ettiklerini bildirdi.

"Her ne kadar ülkemizde kökünü bir türlü kurutamadığımız kadrolu felaket tellalları endişe ve karamsarlık havası yaymak için uğraşsa da sizler bu samimi gayretlerimizi biliyorsunuz." diyen Erdoğan, "şeamet tellallarına kalsa, Türkiye'nin bugüne kadar defalarca battığını, bittiğini ve yerle yeksan olduğunu" söyledi.

Gelişmiş ülkelerin bile ciddi sarsıntılar yaşadıkları dönemde, Türkiye'nin kayıplarını kısa sürede telafi ederek, yoluna devam ettiğini belirten Erdoğan, şöyle konuştu:

"Neşet Usta, mekanı cennet olsun, diyor ki: 'Kendi kendisinden utanmayan, yeryüzünde hiç kimseden utanmaz.' Türkiye'nin ve milletinin felaketinden kendine iktidar çıkarmaya çalışanların da utanması olmadığını hep birlikte görüyoruz. Sıkıntılarımız, sorunlarımız, dertlerimiz yok mu? Elbette var ama hiçbiri el ele, gönül gönüle vererek çok çalıştığımızda üstesinden gelemeyeceğimiz hususlar değildir."

"Dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ekonomideki son gelişmelere değinerek, şunları kaydetti:

"Aldığımız tedbirler ve hayata geçirdiğimiz uygulamalar sayesinde, dünyanın en yüksek büyüme rakamlarına biz ulaştık. İhracatta, rekor üstüne rekor kırıyoruz. İstihdam, salgın dönemi öncesinin dahi üstüne çıktı. Yatırımcılarımız, üretimi artırmak için makine bulmakta, hammadde temininde, lojistik kanallarını genişletmekte zorlanıyor. Kimi ülkeler gibi hazırda paramız veya zahmetsiz para getiren kaynaklarımız olmadığı halde, bu başarıları yakaladığımıza özellikle dikkat çekmek istiyorum."

Enflasyonun yol açtığı hayat pahalılığı konusundaki sıkıntıları da gayet iyi bildiklerini belirten Erdoğan, "Maliyetleri düşürmek ve fırsatçılarla mücadele etmek suretiyle en kısa sürede enflasyonu da kontrol altına alarak, raflardaki, etiketlerdeki fahiş fiyat artışlarının önüne geçeceğiz." dedi.

Erdoğan, "Dünyada hiçbir şey bizim değil, bizim olan verdiğimiz emektir." diyen Neşet Usta'nın gönül diliyle ifade ettiği gerçek, hayatın her alanında hakim kılındığında, her sorunun kendiliğinden çözüm yoluna gireceğini vurguladı.

Şeker pancarı 2021 yılı alım fiyatları

Türkiye'nin önemli şeker pancarı üretim merkezlerinden biri olan Kırşehir'den, 2021 yılı alım fiyatlarını da açıklamak istediğini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:

"Geçtiğimiz yıl şeker pancarı üretiminde 23 milyon tonla Cumhuriyet tarihinin rekorunu kırmıştık. İnşallah bu yıl da bereketli bir sezon geçireceğimize inanıyorum. Şeker pancarının alım fiyatını, geçtiğimiz yıl ton başına 336 lira olarak belirlemiştik, bu yılki şeker pancarı alım fiyatımız ton başına 420 liradır. Yüzde 25'lik bir artışı ifade eden şeker pancarı alım fiyatımızın ülkemize ve çiftçilerimize hayırlı olmasını diliyorum."

"Milletimiz, değerlerini tüm kalbiyle ve ruhuyla sahiplendi"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin, şanlı tarihiyle bağlarının kesilmeye çalışıldığı bir dönemin yaşandığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Ahi Evran başta olmak üzere bizi biz yapan, bu toprakları vatanımız haline getiren, medeniyetimize rengini veren değerlerimizi, milletimize unutturmak isteyenler var. Eğitim sistemimizden kültür politikalarımıza ve medyamıza kadar tüm taşıyıcı kanallarımız bu doğrultuda düzenlendi ama milletimiz, değerlerini tüm kalbiyle ve ruhuyla sahiplenerek, bu gayretleri boşa çıkarmıştır. Hamdolsun, artık milletimizi tarihiyle ve medeniyetiyle en güçlü şekilde tekrar buluşturmak için imkanlarımızı seferber ettiğimiz bir dönemdeyiz. Eğitim ve kültür politikalarımızdan mimarimize kadar her alanda bu anlayışın tezahürlerini görmek mümkündür. UNESCO takvimine, bu yıl dahil edilmesini sağladığımız yıl dönümleri bile, tek başına, bu yaklaşımın nasıl derinleştiğini anlatmaya yeterlidir. Ahi Evran Yılı kapsamında düzenlenen etkinlikleri bu şekilde görüyorum."

Ahilik Haftası çerçevesinde, lise öğrencileri arasında yapılan "Yardımlaşma ve Adil Paylaşım" konulu resim yarışmasında dereceye girenleri tebrik eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Yine, yılın çırağı, kalfası ve ahisi ödülleriyle ahilik hizmet ödülünün takdim edileceği arkadaşlarımızı da tebrik ediyorum. Bizi, Ahilik Onur Ödülü'ne layık gören ahilerimize şükranlarımızı sunuyorum." dedi.

Programdan notlar

Program, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından icra edilen mehteran bölüğü konseri ile başladı. Daha sonra temsili "şed kuşatma" töreni yapıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, hitabının ardından Ahi Evran Yılı Resim Yarışması'nda dereceye girenlere ödüllerini verdi. Erdoğan, 34. Ahilik Haftası Ödül Töreni kapsamında, Trabzon'dan Yaprak Meral'a "yılın çırağı", Antalya'dan Ali Korkmaz'a "yılın kalfası", Hatay'dan Behzat Böke'ye "yılın ahisi" ödülünü verdi.

Ticaret Bakanı Mehmet Muş da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a "Ahilik Onur Ödülü"nü takdim etti. Erdoğan, ödül töreninin ardından oyuncak hediye ettiği çocuklarla sahnede fotoğraf çektirdi.

Törene, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Leyla Şahin Usta, AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir, Kırşehir Valisi İbrahim Akın, TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Dünya Etnospor Konfederasyonu Başkanı Bilal Erdoğan ve Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekicioğlu katıldı.

(Bitti)