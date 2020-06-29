Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha... - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa çalışma ödeneğinden mevcutta yararlananların süresini bir ay daha uzatıyoruz. İş fesih sınırlaması dolayısıyla nakdi destek ücret desteği de bir ay daha devam edecektir." - ANKARA

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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