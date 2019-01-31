Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa Vadeli Hedefleri Her Yıl, Orta Vadeli Hedefleri Belediye...
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IHAAW131708-SIY/31-01-2019- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz" dedi.
IHAAW131708-SIY/31-01-2019
- Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de ülkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz" dedi. 31.01.2019 13: 17: 08 TSI
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Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:23 Kaynak: İHA
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