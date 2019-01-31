Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa Vadeli Hedefleri Her Yıl, Orta Vadeli Hedefleri Belediye...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de u¨lkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa vadeli hedefleri her yıl, orta vadeli hedefleri belediye başkanlarımızın dönemlerinin bitiminde, uzun vadeli hedefleri de u¨lkemizin 2023, 2053, 2071 vizyonlarıyla bağlantılı şekilde değerlendireceğiz. Bu su¨reçleri tu¨m belediyelerde takip etmek için Cumhurbaşkanlığı bu¨nyesinde bir izleme-değerlendirme sistemi kuracağız."

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