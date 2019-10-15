Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale...
Son Dakika Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale...

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan:

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Kısa zamanda Münbiç'ten Irak sınırımıza kadar olan bölgeyi güvenli hale getirip, ilk etapta 1 milyon daha sonra 2 milyon Suriyeli sığınmacının evlerine kendi tercihleriyle dönmelerini temin edeceğiz."

Recep Tayyip Erdoğan, Münbiç, Irak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.10.2019 12:14 Kaynak: AA
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