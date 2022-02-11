İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.
Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika