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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

11.02.2022 13:40

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

İSTANBUL DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını kılmak için Üsküdar Kısıklı'daki evinden çıktı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın koronavirüs testi, geçtiğimiz cumartesi günü pozitif çıkmıştı. Erdoğan'ın doktoru dün yaptığı açıklamada test sonucunun negatife döndüğünü belirtmişti. Erdoğan bugün öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan çıktı. Erdoğan cuma namazını kılmak için Çamlıca Camii'ne geçti.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI
CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI

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Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar, Cuma, DHA, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika


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SON DAKİKA: CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN KISIKLI'DAKİ EVİNDEN ÇIKTI - Son Dakika
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