Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - Son Dakika
Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - Son Dakika

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

6 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti., System.String[]

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - İSTANBUL

Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
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