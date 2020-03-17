Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - Son Dakika

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
6 saat önce
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti.
Haber Yayın Tarihi: 17.03.2020 02:45 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak Vahdettin Köşkü'ne gitti. - İSTANBUL
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