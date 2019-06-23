Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
1 saat önce
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı
'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin
Köşkü'ne geçti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
(Mustafa Esen - Metin Başar/İHA)
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