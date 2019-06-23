Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
Son Dakika Genel Haber

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17: 40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Kısıklı, Recep Tayyip Erdoğan, Genel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Adnan Polat'ın Recep Tayyip Erdoğan ile olan anısı sandık görevlilerini güldürdü Sandık başında "Başörtünü çıkar" iddiası tepkilere neden oldu Ekrem İmamoğlu oy kullandığı sandıktan birinci çıktı İsmail Küçükkaya'dan ilginç açıklama: İlk defa Anadolu Ajansı'ndan bir veri akışı paylaşılmadı

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.6.2019 19:10:42. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]