Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldıİSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:55 Kaynak: İHA
Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı
'dan ayrıldı
İSTANBUL - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin
Köşkü'ne geçti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17: 40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.
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