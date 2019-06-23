Son Dakika Haberleri: Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı

1 saat önce

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Kısıklı'dan ayrıldı, System.String[]
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, saat 17.40 sıralarında Kısıkılı'daki konutundan ayrıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara aracının içinden el salladı. Ardından Erdoğan seçim sonuçlarını izleyeceği Vahdettin Köşkü'ne geçti. - İSTANBUL
Haber Yayın Tarihi : 23.06.2019 05:56 Kaynak: İHA
Kısıklı, Politika
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